Luglio afa ma è tempo di eventi | scopri il ricco calendario

Luglio caldo e afoso, ma l'Irpinia si anima con un ricco calendario di eventi pronti a rendere le serate più fresche e divertenti. Tra sagre, concerti e rassegne, c’è l’imbarazzo della scelta per vivere appieno questa estate. Non perdere l’occasione di scoprire i primi appuntamenti e lasciarti coinvolgere dall’atmosfera vibrante del territorio. Il calendario si aggiorna costantemente: segnalaci i tuoi eventi preferiti e preparati a vivere momenti indimenticabili!

Tempo di lettura: 2 minuti Da settimane il caldo sembra non lasciar tregua ma l’occasione è giusto per prendere la sacrosanta aria fresca nelle ore serale e, perchè no, partecipare alla pioggia di eventi che ogni estate si organizzano su tutto il territorio irpino. Scopri i primi appuntamenti, tra sagre, rassegne, concerti e chi più ne ha più ne metta. Il calendario è in via di aggioranamento e per segnalazioni di eventi scrivere sul profilo sociale Anteprima24Avellino oppure inviare una mail all’indirizzo [email protected] 4-5-6 LUGLIO AVELLINO “Vino al borgo” p iù di 40 stand ospiteranno cantine vitivinicole e punti ristoro per consentire ai partecipanti di godere delle prelibatezze del territorio irpino MORRA DE SANCTIS FESTA DELLA BIRRA Parco del Sole FORINO TAMURRIANDO A FORINO, località Largo Ponte CASTELFRANCI Torna la Festa de lo Ucciolo ” MONTORO Festa del Fungo Porcino (anche dall’11 al 13 Luglio) a S. 🔗 Leggi su Anteprima24.it