A Bergamo tre giorni di offerte ed esibizioni | Un passo verso il ripensamento dell’estate in città

Bergamo si prepara a vivere un’estate diversa, all’insegna di sport, cultura e shopping. Da giovedì 10 a sabato 12 luglio, la Bergamo Shopping Week(end) trasformerà il cuore della città in un palcoscenico di offerte irresistibili, esibizioni coinvolgenti e creatività senza limiti. Tre giorni per riscoprire il fascino di Bergamo, tra negozi, eventi e sorprese che renderanno questa esperienza indimenticabile. Non perdere questa occasione: vieni a scoprire cosa ha in serbo la tua città!

Bergamo. I commercianti della città, con il supporto dell'assessorato al Commercio e del Duc, lanciano Bergamo Shopping Week(end), evento che da giovedì 10 a sabato 12 luglio trasformerà il centro del capoluogo in uno spazio vibrante di stile, shopping e creatività. Tre giorni per scoprire la città, esplorare i negozi aderenti all'iniziativa e lasciarsi sorprendere dalle proposte dei commercianti: sconti speciali, promozioni dedicate ed eventi che renderanno lo shopping ancora più piacevole. "L'iniziativa si pone l'obiettivo di dare ulteriore slancio alla prima settimana dei saldi estivi – dichiara l'assessore al Commercio, Sergio Gandi -.

