L’esplosione avvenuta a Roma in via dei Gordiani ha lasciato dietro di sé non solo danni e feriti, ma anche l’incognita sull’inquinamento atmosferico. Mentre le autorità monitorano la qualità dell’aria, con i risultati attesi già sabato, si consiglia di tenere le finestre chiuse per proteggersi dai possibili effetti nocivi. Resta da capire quanto questa tragedia abbia influenzato l’ambiente e la salute pubblica. La cittadinanza aspetta risposte chiare e tempestive.

La raccomandazione di tenere le finestre chiuse, mentre viene campionata la qualità dell’aria con i risultati in arrivo già sabato. L’ esplosione del distributore di benzina e gpl di via dei Gordiani, a Roma, non ha provocato solo 45 feriti e gravi danni a decine di palazzi. Bisognerà anche comprende se e quanto la dispersione del gas per combustione, oltre all’incenerimento delle strutture della pompa di benzina, abbia avuto un impatto sull’ambiente. La Protezione Civile ha raccomandato ai residenti nelle vicinanze di tenere chiuse le finestre mentre ha attivato subito l’ Arpa Lazio per i campionamenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Esplosione a Roma, rischio inquinamento: sabato i risultati della qualità dell’aria

