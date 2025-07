Resident Evil Survival Unit è in arrivo su Android

Preparati a vivere un nuovo capitolo dell’epica saga di Resident Evil direttamente sul tuo dispositivo Android! Resident Evil Survival Unit 232 trasforma il celebre franchise in un coinvolgente gioco strategico, portando brividi e adrenalina ovunque tu sia. La sfida è appena iniziata: sei pronto a affrontare il terrore e a salvare l’umanità? Scopri tutto su questa eccitante novità, ora disponibile sui device mobili!

Resident Evil diventa uno strategico: Survival Unit sbarca sui dispositivi mobili e si appresta a regalare nuovi brividi!

Resident Evil 4 ha influenzato Uncharted, Gears of War ed altri giochi, secondo un ex-Naughty Dog - Resident Evil 4, lanciato oltre vent’anni fa, ha segnato profondamente il settore videoludico, influenzando titoli come Uncharted e Gears of War.

Resident Evil Survival Unit: sei pronto a rimanere sorpreso o profondamente deluso?; Resident Evil: Survival Unit; Resident Evil: Survival Unit annunciato per Android e iOS: il genere vi stupirà.

Capcom annuncia Resident Evil: Survival Unit, un nuovo spin-off della serie in uscita su mobile - Capcom è pronta ad espandere l'universo di Resident Evil con un nuovo spin- Riporta it.ign.com

Annunciato Resident Evil: Survival Unit, uno strategico per dispositivi mobile - off per dispositivi mobile presentato come un survival horror strategico in tempo reale. Scrive msn.com