Leonardo DiCaprio compra un’isola in Cile | Ora è protetta dall’estrazione del carbone e dal disboscamento

Leonardo DiCaprio, celebre attore e attivista ambientale, ha annunciato su Instagram l’acquisto di un’isola in Cile, ora protetta da ogni minaccia di estrazione del carbone e disboscamento. Un gesto concreto per preservare ecosistemi fragili e promuovere la sostenibilità. Grazie a questa iniziativa, il patrimonio naturale sarà tutelato per sempre, dimostrando che anche le star possono fare la differenza nella lotta per il nostro pianeta.

Leonardo DiCaprio ha comprato un’isola in Cile per proteggerla “dall’estrazione del carbone, dal disboscamento e da altre industrie distruttive”. È stato lo stesso attore ad annunciarlo in un post pubblicato sul suo profilo Instagram. L’interprete ha spiegato che l’iniziativa è stata resa possibile “grazie al recente acquisto da parte di un privato, di Rewild e dei suoi partner” e che in questo modo “è stata garantita la conservazione per sempre di quest’area chiave per la biodiversità”. Un’iniziativa da 20 milioni di dollari volta a “donare la proprietà al governo cileno per convertirla in un Parco Nazionale, garantendo così la conservazione di questo luogo vitale per le generazioni future”. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Leonardo DiCaprio compra un’isola in Cile: “Ora è protetta dall’estrazione del carbone e dal disboscamento”

