De Winter verso l’Inter? Un altro club si muove con il Genoa

L’Inter si muove con decisione sul mercato, puntando a rinforzare la difesa con Koni De Winter del Genoa, un giovane talento classe 2002 già in mostra con i rossoblù. Tuttavia, non è l’unica opzione: secondo Ben Jacobs su X, anche un altro club si fa avanti. La situazione di Francesco Acerbi rimane in bilico, mentre la linea verde rappresenta una strategia chiara della società. La sfida tra giovani promesse e esigenze tattiche continua a plasmare il futuro nerazzurro.

La conferma di Francesco Acerbi non è ancora sicura. L' Inter ha la possibilità di rescindere il contratto in scadenza nel 2026 pagando una penale e l'età del giocatore non convince considerando le richieste di Oaktree. La linea verde è un diktat della proprietà americana, Acerbi non rispetta questa volontà che viene dal CdA nerazzurro. Per questo motivo Giuseppe Marotta e il suo team hanno palesato l'interesse per Giovanni Leoni e non solo.

