LIVE F1 GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA | tra poco la FP2 Ferrari vuole confermarsi a Silverstone

Sei pronto a vivere l'emozione del GP di Gran Bretagna 2025? Tra poco entra in scena la FP2 a Silverstone, con Ferrari che punta a confermare la sua supremazia. Segui con noi aggiornamenti in tempo reale, scopri le strategie dei piloti e le sorprese che potrebbero rivoluzionare questa spettacolare sfida. Non perdere neanche un istante: clicca qui per aggiornare la diretta live e immergerti nel cuore dell'azione!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.51 Max Verstappen, il cui futuro è oggetto di discussione, non si è fatto particolarmente vedere nella FP1. Vedremo cosa accadrà nella FP2. 16.48 C’è da aspettarsi, dunque, una reazione della McLaren in questa seconda sessione di prove libere. Il team di Woking ha tutto per fare bene. 16.45 Hamilton è primo anche come numero di pole position (7) e piazzamenti sul podio (14) mentre il connazionale Nigel Mansell è il pilota col record di giri più veloci in gara (7). Fra le squadre, la Ferrari è prima anche come pole position (16), piazzamenti sul podio (59) e giri più veloci in gara (21). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA: tra poco la FP2, Ferrari vuole confermarsi a Silverstone

