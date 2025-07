Roma cosa è successo tra la prima e la seconda esplosione | la spiegazione del capo dei vigili del fuoco

Roma, 4 luglio 2025 – Un mattino da incubo ha sconvolto il Prenestino con due esplosioni in sequenza e una palla di fuoco che ha solcato il cielo. Il capo dei vigili del fuoco spiega le cause dell’incidente, chiarendo i dettagli di una tragedia ancora in fase di ricostruzione. Ma cosa ha realmente scatenato questa catena di eventi? La risposta potrebbe cambiare per sempre la nostra percezione della sicurezza urbana.

Roma, 4 luglio 2025 – Due esplosioni a catena e "una palla di fuoco in cielo ”: questa mattina gli abitanti del Prenestino si sono ritrovati in un incubo. Con il passare delle ore, la dinamica del terribile incidente accaduto a Roma inizia a sembrare più chiara. Il bilancio è terribile: sono 45 i feriti, di cui due uomini in prognosi riservata con ustioni di terzo grado, lesioni da inalazione e barotrauma, compatibili con un'esposizione diretta all'onda d'urto dell'esplosione. A ricostruire la dinamica delle due esplosioni avvenute alle 8 di questa mattina in un distributore di benzina e Gpl lungo via dei Gordiani, nella zona est della Capitale, è il capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Eros Mannino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Roma, cosa è successo tra la prima e la seconda esplosione: la spiegazione del capo dei vigili del fuoco

