Juventus Comolli a lavoro con il Porto | si cerca lo sconto per Conceiçao

La Juventus si sta attivando con decisione sul calciomercato, con Comolli che lavora dietro le quinte al Porto per trattare un ritorno di Conceiçao. La dirigenza bianconera mira a ottenere uno sconto per riportare in Italia il talento portoghese, fondamentale per la nuova strategia di Igor Tudor. Dopo una stagione promettente, il futuro di Conceiçao potrebbe ancora essere in Piemonte, ma tutto dipende dagli accordi raggiunti nelle prossime settimane.

La sessione di calciomercato è ufficialmente iniziata da pochi giorni, ma la Juventus è una delle squadre che si sta muovendo di più per portare alla corte di Igor Tudor calciatori di alto spessore. Oltre all’arrivo di Jonathan David e all’ affare Sancho in atto, il direttore generale Comolli starebbe pensando a trovare una soluzione per trattenere Francisco Conceiçao in bianconero. Il calciatore, dopo una stagione alla Juventus, potrebbe ritornare al Porto, a meno che Madama non decida di pagare la clausola rescissoria presente nel suo contratto per acquistarne il cartellino in via definitiva. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, Comolli a lavoro con il Porto: si cerca lo sconto per Conceiçao

In questa notizia si parla di: juventus - comolli - lavoro - porto

Damien Comolli è il nuovo direttore generale della Juventus - Damien Comolli, il nuovo direttore generale della Juventus, promette di portare freschezza e innovazione in un club che sta cercando di risollevarsi.

#rassegnastramba 16-6-2025 passa la linea Comolli e Cambiaso conferma #juventus " ossessione vittoria " ? Rino ha vinto la selezione delle legends... Vai su Facebook

Juventus, Comolli vuole regalare Sancho e David a Tudor: la situazione; Comolli spiega tutto: la conferma di Tudor, la novità su Kolo Muani, il modello Moneyball e gli idoli Juve; Juve, Conceiçao e Kolo Muani: una doppietta che potrebbe cambiare il loro futuro.

Juventus, nuova formula per Conceicao: la risposta del Porto è netta. Per ora | CM.IT - #Conceicao – #Juventus, i nuovi approcci per un possibile prestito con obbligo di riscatto non trovano aperture nel #Porto. Riporta calciomercato.it

Conceicao Juventus, Comolli non molla la presa: nuovi contatti col Porto, la dirigenza bianconera ha questa idea in testa. I dettagli - Conceicao Juventus, Comolli non molla la presa: nuovi contatti col Porto, la dirigenza bianconera ha questa idea in testa. juventusnews24.com scrive