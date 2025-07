LIVE Bellucci-Norrie 5-6 Wimbledon 2025 in DIRETTA | sorpasso del britannico con lo ‘zampino’ dell’azzurro

Assisti in diretta all'emozionante sfida tra Bellucci e Norrie, con il britannico che sorprende e sorpassa l'azzurro nel torneo di Wimbledon 2025. Un match ricco di colpi di scena e tensione che ti tiene incollato alla sedia. Clicca subito per aggiornamenti live e non perdere neanche un istante di questa appassionante battaglia sul centrale di Londra. La partita è ancora tutta da scrivere!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-THOMPSON (4° MATCH DALLE 12.00) 15-15 Servizio e dritto. 0-15 Lungo il rovescio di Bellucci, attenzione! 5-6 A quindici per la prima volta così agevolmente Norrie. 40-15 Risposta nei piedi di dritto Bellucci. 40-0 Ace (3°). 30-0 Servizio e rovescio Norrie. 15-0 Sbaglia di rovescio Bellucci. 5-5 Ace (4°). 40-30 Non risponde di rovescio Norrie! Seconda 30-30 Risposta vincente di dritto lungoriga Norrie. 30-15 Ace (3°). 15-15 Servizio e dritto! 0-15 Nuovo gratuito di Bellucci. Risposta comunque profonda di dritto di Norrie. 4-5 Ha scaldato il dritto il britannico, che poi colpisce con la palla corta.

LIVE Bellucci-Norrie, Wimbledon 2025 in DIRETTA: il sogno continua contro il semifinalista del 2022 - Pronti a vivere un match che promette emozioni intense e colpi di scena? Mattia Bellucci sfida Cameron Norrie nel terzo turno di Wimbledon 2025, un confronto che incarna il sogno di ogni talento emergente.

