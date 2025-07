Scienza così il cambiamento climatico riduce la produzione di latte

Il cambiamento climatico sta avendo un impatto diretto sulla produzione di latte, con il caldo estremo che ne riduce la quantità fino al 10%. Purtroppo, le tecnologie di raffreddamento esistenti riescono a compensare solo metà di questa perdita. Uno studio recente pubblicato su Science Advances sottolinea l’urgenza di trovare soluzioni innovative per proteggere l’industria lattiero-casearia dai rischi climatici in costante aumento.

