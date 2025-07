Non verrà riaperto il caso sulla morte di Viviana Parisi e del figlio di 4 anni | respinta richiesta del marito

Il mistero avvolge ancora la scomparsa di Viviana Parisi e del suo piccolo Gioele, dopo che la Procura di Patti ha respinto la richiesta di riapertura delle indagini avanzata dal marito. La vicenda, che ha scosso l’Italia, rimane aperta nel cuore di molti, alimentando dubbi e domande su una delle tragedie più inquietanti degli ultimi anni. Continua a leggere per scoprire gli sviluppi più recenti e le implicazioni di questa decisione.

La Procura di Patti ha respinto l'istanza di riapertura delle indagini presentata dal marito di Viviana Parisi e padre del piccolo Gioele, scomparsi nelle campagne di contrada Sorba, a Caronia (Messina), nell'agosto del 2020 per poi essere ritrovati privi di vita a distanza di giorni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Il mistero di Caronia: tutte le ombre sul caso di Viviana Parisi e del piccolo Gioele - Il mistero di Caronia ha coinvolto e diviso l’Italia, lasciando un alone di inquietudine e interrogativi irrisolti.

