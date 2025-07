Zelensky con Trump concordato rafforzamento difesa aerea

In un momento cruciale per la sicurezza internazionale, il presidente ucraino Zelensky annuncia di aver raggiunto un accordo con Donald Trump per rafforzare la difesa aerea dell'Ucraina. Una mossa strategica che potrebbe segnare un cambio di passo nel supporto occidentale alle sfide del Paese. La collaborazione tra i leader apre nuove prospettive di stabilitĂ e protezione nei cieli ucraini, sottolineando l'importanza di alleanze solide in tempi di incertezza globale.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky afferma di aver concordato con il presidente Usa Donald Trump il "rafforzamento della protezione" dei cieli ucraini, durante la conversazione telefonica fa i due. (ANSA-AFP). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Zelensky, con Trump concordato rafforzamento difesa aerea

