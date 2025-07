Alessandra Masi Chiara Petrone di Un Posto al Sole si racconta | Sogno in grande e sono ambiziosa come Chiara!

Abbiamo incontrato Alessandra Masi, Chiara Petrone di Un Posto al Sole, tornata a conquistare i Cantieri con il suo talento e la sua passione. La nostra intervista ha rivelato una donna ambiziosa, dotata di uno sguardo magnetico e di un sogno grande come il suo talento. La sua energia ci ha ispirato, confermando che dietro quella presenza affascinante si nasconde una vera artista pronta a far tremare anche il set.

Per i fan di "Un posto al sole" :) - Un'alleanza strategica … cosa succederà ai cantieri di Marina e Roberto dopo il colpo di scena che vede Gennaro Gagliotti e Chiara Petrone complici e ven1cat1v1? ;)

