Giovanna Civitillo Cacciata dalla Rai | La Vendetta di Amadeus

L'addio di Giovanna Civitillo dalla Rai ha acceso un vero e proprio terremoto nel mondo dello spettacolo italiano. Tra silenzi, frecciate sui social e un braccio di ferro senza esclusione di colpi, si svelano retroscena sorprendenti di un rapporto che sembrava indistruttibile. La firma con Discovery segna un nuovo capitolo, ma lascia anche una domanda irrisolta: cosa ci riserva il futuro di Amadeus e della televisione italiana?

Dopo la cacciata della moglie Giovanna Civitillo, la frattura tra Amadeus e la Rai si è trasformata in un braccio di ferro fatto di silenzi, esclusioni e frecciate social. Tutti i retroscena di un addio che brucia ancora. Lui era il volto d’oro della Rai. Ora non più. Amadeus e Viale Mazzini: un matrimonio felice, naufragato all’improvviso. È bastata una firma con Discovery per cambiare tutto. Contratto milionario, nuova avventura, ma anche un addio che brucia. Alla Rai non l’hanno presa bene. Il malumore non è un mistero. L’aria è diventata pesante. I corridoi di Viale Mazzini sono pieni di sguardi di ghiaccio. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Giovanna Civitillo Cacciata dalla Rai: La Vendetta di Amadeus

