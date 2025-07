L'omaggio a Ennio Morricone a 5 anni dalla morte | il concerto all'Auditorium della Conciliazione

Ricordare Ennio Morricone significa celebrare un’anima musicale senza tempo, capace di emozionare generazioni. A cinque anni dalla sua scomparsa, l’Auditorium della Conciliazione si prepara a rendere omaggio al genio del Maestro con un concerto indimenticabile il 6 luglio 2025. Un evento che unisce appassionati e artisti per rivivere le sue melodie immortali e mantenere vivo il suo spirito creativo. Continua a leggere per scoprire come partecipare a questa straordinaria celebrazione.

Concerto in memoria di Ennio Morricone il 6 luglio all'Auditorium della Conciliazione. Il grande maestro è morto il 6 luglio del 2020 e il 6 luglio del 2025 il suo genio musicale sarà celebrato in uno dei luoghi più prestigiosi della Capitale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

