imprese xvi edizione del magazine di icch pone al centro la progettazione delle sedi nella

Nell’era della comunicazione globale e digitale, la sede aziendale si trasforma in un vero e proprio palcoscenico strategico, capace di riflettere valori, cultura e innovazione. La XVI edizione del magazine di ICCH ci guida in un viaggio tra progettazione e rinnovamento degli spazi, dimostrando come l’ambiente fisico possa diventare un potente elemento di storytelling e identità. L'articolo Imprese, XVI edizione del magazine di ...

Al giorno d'oggi, in uno scenario contemporaneo in cui la comunicazione d'impresa si muove tra canali digitali, storytelling esperienziale e visione strategica, l'identità aziendale non si costruisce solo attraverso parole e immagini, ma prende forma concreta nei luoghi in cui l'organizzazione si manifesta, dagli uffici, alle sedi operative, dai musei d'impresa, ai progetti di riqualificazione .

