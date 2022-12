Il borgo che dall’alto sembra un’arpa | se visiti questo luogo farai un viaggio nel tempo

Leggi su funweek

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Per molti è ancora una regione misteriosa e non molto nota, in realtà conserva una tradizione e una storia senza. La Ciociaria è un territorio del Lazio situato a sud-est di Roma, che non presenta limiti geografici ben definiti ma racchiude una bellezza indescrivibile e unica. Oggi, vogliamo parlarvi di uno dei borghi che la compongono che: ecco a voi Arpino. ArpinoLEGGI ANCHE: —È uno dei paesi più piccoli e pittoreschi del Lazio: qui puoi ammirare un presepe artistico a grandezza naturale Arpino, ila forma d’arpa: tra storia e tradizione Ha la forma diilsituato in mezzo alle colline che si affacciano sul versante sinistro del fiume Liri, a 450 metri di altezza. Arpino ha origine dal nome latino Arpinum, ...