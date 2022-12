Gol Giappone regolare? Ecco perché | la spiegazione della FIFA

E' arrivato il chiarimento della FIFA sul secondodelnel match contro la Spagna . Il video pubblicato su Twitter mostra come il pallone non sia completamente out , e che quindi la rete è regolare. Grazie a questoe alla vittoria i ...Ilche è valso la vittoria alcontro la Spagna ai Mondiali in Qatar continua a far discutere: la palla è uscita o è rimasta in campo. Le immagini raccontano il momento ..."La palla era dentro, lo hanno certificato le immagini visionate in sala Var con l'inedito aiuto della gol line technology" ...Il ct dell'Argentina commenta la rete che ha permesso al Giappone di battere la Spagna con il pallone che sembrava aver completamente attraversato la linea di fondo ...