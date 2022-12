Ghana-Uruguay | programma e telecronisti Rai Mondiali Qatar 2022

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Ile isulla Rai di, match valido per la terza e ultima giornata dei gironi deidi. Scontro diretto per un posto agli ottavi quello tra gli africani e i sudamericani: è chiaro che entrambe sperano che la Corea del Sud non batta il Portogallo, a quel punto ci sono due risultati su tre per i ghanesi e solo la vittoria possibile per gli uruguaiani. Calcio d’inizio alle ore 16 di venerdì 2 dicembre.sarà visibile su Rai Sport + HD con la telecronaca di Luca De Capitani e Sebino Nela. SportFace.

Oggi si completa la terza e ultima giornata dei gironi con quattro partite dei Gruppi G e H. Alle 16 giocano in contemporaneae Portogallo - Corea del Sud (Gruppo H), alle 20 tocca al gruppo G con Serbia - Svizzera e Camerun - Brasile. Ieri si sono qualificate agli ottavi Marocco, Croazia, Giappone e Spagna. ...Allenati dal portoghese Paulo Bento, gli asiatici sono ultimi con 1 punto insieme all', che sfida ila quota 3 in classifica. PROBABILI FORMAZIONI COREA DEL SUD (4 - 2 - 3 - 1): Kim ...I diffidati dell’Uruguay prima di scendere in campo contro il Ghana e a rischio squalifica in vista degli eventuali ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022 sono in tutto tre. Si tratta nel ...Nei gruppi G e H ci sono Brasile e Portogallo già qualificati ma ci sono gli ultimi due posti per gli ottavi che si contenderanno Svizzera, Serbia, ...