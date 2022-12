Fabrizio Curcio capo dipartimento della Protezione civile | «Il 90% dei Comuni a rischio | ci salva solo la prevenzione»

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Giornata napoletana per il. In mattinata la partecipazione alla presentazione di «Return - multi-Risk sciEnce for resilienT commUnities...

... cui hanno partecipato il prefetto di Napoli Claudio Palomba, il commissario Giovanni Legnini e il capo della protezione civile. Casamicciola, previsto maltempo nel fine settimana È ......di Napoli Claudio Palomba fa il punto della situazione al termine di un incontro del comitato operativo presenti il neo commissario Giovanni Legnini e il capo della protezione civile. ...Intanto sull'isola si sta col fiato sospeso per il maltempo previsto per i prossimi giorni. In caso di allerta meteo gialla o arancione tra mille e milletrecento residenti ischitani potrebbero dover a ...Giornata napoletana per il capo dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio. In mattinata la partecipazione alla presentazione di «Return - multi-Risk sciEnce for resilienT commUnities undeR ...