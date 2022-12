Bellucci | ' Noi al fianco di Aisla | punto di riferimento per pazienti Sla'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Roma, 2 dic. (Adnkronos Salute) - "rappresenta undifondamentale per icon Sla, le famiglie, gli operatori sanitari e per la ricerca, e da viceministro al Lavoro e alle politiche sociali ne sono assolutamente consapevole. Per tale ragione ritengo questo patrimonio di esperienze e di conoscenze indispensabile per le istituzioni. Posso dire fin da subito che il ministero sarà a disposizione per costruire un'alleanza, una condivisione e, quindi, una pianificazione di politiche che possono essere sempre più di conforto alle persone in condizioni di fragilità. I temi da trattare sono tanti: la non autosufficienza, i caregiver, la possibilità di aiutare, attraverso l'Inps, ad avere un riconoscimento sempre più tempestivo e confacente anche con la progressione di questa patologia". Così Maria ...