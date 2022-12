Agnelli parlò con Percassi | “Devo stare fermo La Guardia di Finanza ci guarda”

Leggi su sportface

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Nel faldone delle indagini relative all’inchiesta Prisma sui conti della Juventus spunta anche una conversazione telefonica tra l’ex presidente della Juventus Andreae l’ad dell’Atalanta Luca(non indagato). “Su un numero di elementi che abbiamo, io in questo momento— dice l’ormai ex numero 1 bianconero, come riportano i quotidiani in edicola — perché abbiamo Consob,die qualsiasi cosa che ci stanndo (…) su gli ultimi due anni. Allora io vorrei chiudere questa roba qua e poi tornare a mettere a posto, consapevole di quello che abbiamo, le varie situazioni» SportFace.