X Factor 2022 | stasera la semifinale | è tempo di duetti per gli artisti

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Questa sera giovedì 1 dicembre va in onda dalle 21:15 su Sky Uno ladi X, la penultima puntata di questa edizione condotta da Francesca Michielin e che ha come giudici Fedez, Rkomi, Ambra Angiolini e Dargen D'Amico. La puntata disi incentrerà sui: infatti, glirimasti in gara sono stati accoppiati con dei cantanti famosi per esprimersi al meglio e cercare di accedere alla finale in onda giovedì prossimo 8 dicembre. I Santi Francesi, che sembrano essere i favoriti alla vittoria finale, si esibiranno insieme ai Coma Cose; l'esuberante Beatrice Quinta ha trovato pane per i suoi denti e canterà insieme a Morgan, per anni giudice del programma; la dolce Linda sarà insieme a Federico Zampaglione; i Tropea sono stati accoppiati con Donatella ...

Rete Quattro " Controcorrente Prima Serata ha raggiunto 691.000 spettatori (5%); La7 " Atlantide ha interessato 371.000 spettatori (2.9%); TV8 " Xha avuto 383.000 spettatori (2.3%); È tempo di semifinale e scatta l'ora della verità per i concorrenti rimasti in gara a X, lo show Sky Original prodotto da Fremantle. Una puntata decisiva in cui LINDA , SANTI FRANCESI , Beatrice Quinta , OMINI e Tropea si giocheranno il tutto per tutto per conquistare uno dei 4 pass disponibili per la finalissima. Stasera in tv, 1 dicembre 2022, appuntamento su Sky Uno dalle 21,15 con la semifinale di X-Factor , il talent musicale arrivato alla