Ultime Notizie Roma del 01-12-2022 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 1 dicembre 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno sono i marinai 30 anni Salvatore Impagliazzo il tassista trentottenne Gianluca monti il papà dei tre fratellini sorpresi nel sonno della Frana i due corpi estratti questa mattina delle materie a Casamicciola Salvatore Impagliazzo il compagno di Eleonora tirabella prima vittima accertata della Frana Con l’arrivo delle piogge nel fine settimana verranno evacuate altre abitanti dalle cade nel pomeriggio si conosceranno i dettagli sui numeri e sui l’ampiezza della nuova zona rossa lo studio Restano due i dispersi e feriti di cui uno grave ricoverato al Cardarelli di Napoli tanta l’ultimo aggiornamento disponibile sono circa 290 le persone evacuate che hanno trovato sistemazione in struttura alberghiere e l’istruzione interessati dalla prima circa 900 edifici è il ministro per la ...