Traffico Roma del 01-12-2022 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 1 dicembre 2022)infomobilità a cura di luce verde ACI Eurservizi per la mobilitàlavori e incidenti creano dei anche questa mattina lo vuole due carreggiate del raccordo anulare in internet si sta in coda per3 alla diramazionenord e la Nomentana è per incidente tra la Prenestina e l’ardeatina code pere lavori in esterna tra le uscite Boccea e Pisana tra laFiumicino e da Laurentina e tra Tor Bella Monaca il Nomentana qui anche per un incidente sul tratto Urbano della A24 ancora code per un incidente riso torcervara e la tangenziale in direzione centro poi proseguendo in tangenziale troviamo coda in direzione Stadio Olimpico tra La Tiburtina è il corso di Francia per incidente a Casal del Marmo code lungo via del Fosso di Santo ...