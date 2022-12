Prende a schiaffi le figlie per rimproverarle ma per il giudice Non è reato

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Era accusato di aver picchiato le, a volte anche solo perché non lavavano i piatti a casa. "Papà lo faccio dopo" e lui giù botte a quelle che all'epoca dei fatti erano ancora poco più che delle...

... 'Sosteniamo i più fragili' Mattarella richiama Meloni sull'evasione fiscale dopo le norme su tetto al contante e pagamenti col Pos: 'Lotta resti centrale nel Pnrr' Il governo Meloni...L'uomo avrebbe prima preso a, per strada, la figlia più piccola, dopo una bravata commessa. La ragazzina, infatti, aveva scavalcato la recinzione che delimitava un passo carrabile della ...Un uomo di 52 anni residente in provincia di Ancona – finito a processo con l’accusa di aver picchiato le due figlie, all’epoca dei ...Il video diffuso sui social network. Gli aggressori già identificati dalle forze dell'ordine: il caso è in mano alla polizia di Stato ...