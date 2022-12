Pd | Bonaccini lancia la campagna per la segreteria con un evento al sud

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Lui molto sbito a favore dell'Autonomia mentre segmenti importanti del partito non lo sono. Per questo il sud può essere un banco di prova. Partirà con unal Sud nei prossimi giorni la ...

Un canale "col quale - spiega- è possibile contattarmi e partecipare alla campagna per la mia candidatura a segretario del Pd. Ogni messaggio o consiglio verrà ascoltato, c'è bisogno di ...Roma, 1 dic. " Si chiama stefanobonaccini.it ed è la pagina web, da oggi on line, del candidato alla segreteria del Pd, Stefano. "Abbiamo aperto oggi un canale ufficiale nel quale troverete la possibilità di scrivermi e portare un contributo. Sarete contattati e ogni spunto, vi garantisco, che non verrà perduto", ... Ultimo'ora: **Pd: Bonaccini lancia 'canale ufficiale', 'scrivete e risponderò, serve energia popolare'** Un segno dell'attenzione al Mezzogiorno che il presidente della'Emilia Romagna intende dare subito come primo messaggio della campagna. E arriva il sostegno del sindaco di Bari De Caro ...Il sindaco di Bologna scherza a Un giorno da Pecora e rilancia la sua proposta di trasformare il nome del Pd in Partito Democratico e del Lavoro.