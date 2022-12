La Gazzetta dello Sport

Zlatan ha messo nel mirino il rientro in campo con il, previsto per metà gennaio. Il 4 la squadra tornerà in campo dopo la pausa Mondiale contro la Salernitana. Difficile che Pioli inserisca lo ...Infortunati, si rivedono finalmentee Maignan. E non solo loro presenti in quel di Milanello Domani Stefano Pioli potrà ritrovare il suo, o almeno quei giocatori che non sono partiti per ... Milan, Ibrahimovic scalda i motori: "La quiete prima della tempesta" Zlatan Ibrahimovic è sempre più vicino al ritorno in campo con la maglia rossonera del Milan. Infatti è prevista la sua partenza per Dubai con la squadra ...Infortunati Milan, si rivedono finalmente Ibrahimovic e Maignan. E non solo loro presenti in quel di Milanello Domani Stefano Pioli potrà ritrovare il suo Milan, o almeno quei giocatori che non sono p ...