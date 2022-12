Manovra | la Cisl incontra Letta ma frena | ' Continueremo a trattare con il governo'

"Ecco perché all'incontro del 7 dicembre a palazzo Chigi andremo motivati, determinati a modificare e rivedere la. Nella nostra cultura, nella cultura della, c'è il trattare fino all'..."C'è bisogno di non stare fermi, di scendere anche in piazza e di chiedere a tutto il Parlamento di cambiare unasbagliata. Abbiamo proposto ae Uil di mettere in campo iniziative di mobilitazione. Siamo d'accordo con la proposta Uil che in questa fase possano essere sul territorio e regionali, si ..."All'incontro del 7 dicembre a palazzo Chigi andremo motivati, determinati a modificare e rivedere la manovra. Nella nostra cultura, nella cultura della Cisl, c'è il trattare fino all'ultimo minuto"."Il governo taglia la rivalutazione delle pensioni, si accanisce contro uomini e donne che hanno lavorato duramente per una vita versando tutti i contributi e smonta una conquista del sindacato senza ...