Insieme dopo la morte | la recensione | una drammatica ghost story

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Ladila, film che sfrutta l'incipit sovrannaturale per affrontare l'elaborazione del lutto da parte di una coppia di genitori, stasera su RAI4. Mark ed Elizabeth, genitori del piccolo Jacob, stannoda diverso tempo ma solo ora hanno deciso di sposarsi. Il matrimonio non va però come previsto e qualche tempola famiglia resta coinvolta in un grave incidente d'auto, nel quale il bambino perde tragicamente la vita. Come vi raccontiamo nelladila, la storia si sposta in avanti di sette anni, con gli ormai ex coniugi che hanno preso strade diverse: lui è un avvocato ossessionato dal lavoro, lei si è risposata ed ha avuto altre due figlie con il nuovo ...