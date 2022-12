Il Fatto Quotidiano alla Fiera della Piccola e Media Editoria “Più Libri Più Liberi” – 2022

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Paper First, la casa editrice de IlNazionale“PIÙPIÙ”7-11 dicembreLa Nuvola, EUR/Roma (Viale Asia) SCOPRI GLI INCONTRI IN PROGRAMMA Mercoledì 7 dicembre – ore 19:00 Sala LunaLibere – Il nostro NO ai matrimoni forzatidi Martina CastiglianiCon l’autrice intervengono Bianca Berlinguer, Tiziana Dal Pra, Karima Moual ed Elly SchleinIntroduce Cinzia MonteverdiGiovedì 8 dicembre – ore 15:30 Sala LunaOstinati e Contrari. Voci contro il sistemadi Alessandro Di BattistaCon l’autore intervengono Alessandro Barbero e Toni Capuozzo Sabato 10 dicembre – ore 14:00 AuditoriumPace e GuerraMonologo di Marco Travaglio Sabato 10 dicembre – ...

Millantava due lauree mai conseguite, in psicologia e in pedagogia, dimostrate con certificati falsi della Cattolica di Milano e dell'Università di Parma. E sulla scorta di quei titoli ha lavorato per ...La visita era cominciata in salita, con Macron che attaccava gli incentivi previsti dalla legge anti - inflazione Usa (Inflation Reduction Act) al settore delle rinnovabili . Provvedimenti che ... Capotreno va in pensione e si commuove dopo l’annuncio ai passeggeri: loro lo salutano così –… "La giornalista implacabilmente anti-Berlusconi, quella che faceva i processi morali a Mara Carfagna per due foto sexy, autrice di libri dagli intenti femministi tace di fronte al t***a...": lo sfogo ...Ma poche ore prima il capo dell'Eliseo aveva definito "super aggressivi nei confronti delle imprese francesi" i sussidi dell'Inflation Reduction Act ...