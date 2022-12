Cuzzilla Cida | ' sempre meno lavoratori sostengono peso crescente pressione | inaccettabile'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Roma, 1 dic. (Labitalia) - “Siamo ormai di fronte a paradossi inaccettabili. I nostri dati descrivono una società in cui le retribuzioni non crescono eildellafiscale. Il fatto che icon redditi superiori a 35 mila euro lordi siano appena il 13% apre a un'unica alternativa: o stiamo scivolando verso un impoverimento generale non adeguato a una potenza industriale oppure in questo Paese c'è un sommerso enorme. Di fatto, stiamo continuando a favorire gli evasori”. Così Stefano, presidente, ha commentato i dati dell'Osservatorio dedicato a entrate fiscali e finanziamento del sistema di protezione sociale, realizzato da Itinerari ...