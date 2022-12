Avete mai provato a sovrapporre due | anzi tre | diversi mascara?

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Nel mondo del make up si sta diffondendo una tendenza che prende il nome di “cocktailing”. Non è certo la prima volta che nell’ambito della bellezza si affronta il tema del layering, sia in fatto di utilizzo di più prodotti skincare – per ottenere la glazed skin di Hailey Bieber – alla sovrapposizione di fragranze per creare la propria firma olfattiva unica. Ora, però, il focus è sulle ciglia.per ciglia lunghissime, le novità autunno 2022 guarda le foto Leggi anche › Come scegliere ...

Radio Italia

Nella speranza che il tempo di Mani Pulite sia terminato e non debbapiù tornare credo che in ... nella tabella 2, 3 e 4 si prevede una spesa annua di circa 23 milioni di euro (tranquilli...Non subiamo il fascino del male,. Nell'intervista abbiamo solo rilevato che era una donna ... Il caso cheseguito che vi ha maggiormente impressionato Marina: Tutti i casi sono ... Achille Lauro come non l'avete mai visto “Soumahoro Non lo abbiamo scaricato, stiamo solo cercando di affrontare una interlocuzione con lui. È una questione con profili molto complicati. E ci auguriamo che la sua posizione possa essere al p ...Un festival in occasione della Miami Art Week, i progetti per la Virgil Abloh Securities e la Virgil Abloh Foundation e molto altro: la moglie del creativo si racconta a un anno dalla sua precoce scom ...