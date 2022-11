Will Smith rompe il silenzio e parla dello schiaffo a Chris Rock

(Di mercoledì 30 novembre 2022) L’attore nella sua prima apparizione tv è tornato sull’episodio Aveva fatto il giro del mondo lodato dadurante la scorsa cerimonia di consegna degli Oscar. Per la prima volta in tv, ospite del The Daily Show con Trevor Noah, è tornato su quella sera definendola «notte orribile». E poiripercorre sulla serata: «Il mio nipotino Dom, che ha nove anni ed è il ragazzino più dolce che esista al mondo era rimasto alzato fino a tardi per vedere lo zioche riceveva l’Oscar. Quando eravamo seduti in cucina, con lui sulle mie ginocchia che teneva in mano la statuetta, mi ha chiesto “Perché hai picchiato quell’uomo, zio?”». Leggi anche: Il ritorno di...

Alopecia: anche i vip ne soffrono Recentemente il tema è tornato alla ribalta per la vicenda che ha riguardato, resosi responsabile di un pugno dato al comico Chris Rock durante la notte ...Il film è il primo didopo lo scandalo. Diretto da Antoine Fuqua di 'Training Day' e 'The Equalizer', è ambientato negli anni della guerra civile e racconta la storia vera di uno schiavo ...L’attore è tornato in tv per parlare del nuovo film «Emancipation», in streaming su Apple TV+ da dicembre. E fa ammenda sullo schiaffo tirato al comico Chris Rock durante gli Academy Awards.Will Smith si confessa in tv per la prima volta dopo lo "Slapgate" agli Oscar: parla della «rabbia repressa» che è esplosa nello schiaffo in diretta al comico ...