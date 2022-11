Tredicesima pensioni più alta | importi e a chi spetta l’aumento

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Domani, giovedì primo dicembre, chi prende la pensione riceverà anche il pagamento dellamensilità che quest’anno vedrà un aumento di qualche decina di euro. La motivazione delè da ricercare nell’anticipo della rivalutazione 2023 che è stato autorizzato dal decreto aiuti bis per le mensilità di pensione da ottobre a maggio. Dunque, analogamente alla pensione di dicembre anche lagode di un incremento del 2% che, tuttavia, vale solo nel caso in cui l’importo percepito sia inferiore a 2.692 euro. Pagamentoa dicembre 2022: il calendario completo con le date Cosa sapere sul pagamento dellaCome di consueto, i primi a ricevere il pagamento dellasono i pensionati. L’importo del cedolino ...

... tramite le proprie credenziali Spid, Cie o Cns, ed entrando nella voce Fascicolo previdenziale del cittadino - Prestazioni -- Lista. Ladi pensione spetta ai titolari ...di dicembre, date di pagamento Lee le tredicesime sono quindi disponibili a ... Per i pensionati questo mese l'assegno è più pesante con la, entrambi maggiorati dell'...Quest'anno l'importo complessivo della tredicesima mensilità per gli italiani sarà di 47 miliardi di euro, di cui 11,4 miliardi andranno al Fisco ...Natale 2022 porterà 47 miliardi di tredicesime. Ma come verrà ripartita questa gratifica tra fisco, bollette e regali di Natale Ecco cosa è emerso da uno studio.