Studente romano eroe a Copenaghen | si getta nelle acque del Christianshavns e salva 40enne

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Luca Morelli, 26 anni, di Tor Bella Monaca frequenta un master in Antropologia in Danimarca. Stava trascorrendo la serata con gli amici quando ha visto l'uomo cadere nel ...

Luca Morelli, 26 anni, di Tor Bella Monaca frequenta un master in Antropologia in Danimarca. Stava trascorrendo la serata con gli amici quando ha visto l'uomo cadere nel ...Così Luca Morelli , un 26ennein Antropologia nato e cresciuto a Tor Bella Monaca, non ci ha pensato due volte, si è tuffato e l'ha salvato. Questo contenuto è riservato agli abbonati 1 al ...Luca Morelli, 26 anni, di Tor Bella Monaca frequenta un master in Antropologia in Danimarca. Stava trascorrendo la serata con gli amici quando ha visto l'uomo cadere nel canale ...“L’ho visto con la coda dell’occhio, è stata una questione di secondi perché la testa era già quasi sott’acqua”, ha raccontato ...