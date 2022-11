Sci | Goggia in risalita a Lake | seconda in prova - Sport - Altri Sport - quotidiano net

La bergamasca si esprime meglio nella seconda prova ed è dietro alla sola Puchner. A Beaver Innerhofer ...Così Sofiacommenta il secondo posto ottenuto nella seconda prova cronometrata a Lake Louise. Una prova che ha subito un cambiamento dell'ultimo minuto con l'abbassamento del via per la scarsa ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...SCI ALPINO - Seconda prova di discesa femminile accorciata a Lake Louise, Sofia Goggia stavolta preme sull'acceleratore per quasi tutto il tracciato e chiude 2ª ...