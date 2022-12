Pozzuoli | addio a Tonino Procacci

(Di mercoledì 30 novembre 2022) “La morte non è niente. Siamo solamente passati dall’altra parte”. Come vorremmo credere a questa bellissima affermazione recitata nella poesia di Henry Scott Holland, soprattutto quando si trasferisce “altrove” un familiare oppure un carissimo amico, come. Dopo una breve degenza in ospedale era ritornato a casa e si era ripreso, ma ieri sera Il Blog di Giò.

Cronaca Flegrea

È il secondo caso di furti di auto a un calciatore del Napoli quest'anno: in estate alcuni malviventi avevano colpito Adam Ounas prima del suoal club azzurro., ha fruttato il passaggio di categoria: Maya sarà 3 - 2 nel prossimo anno; a pochi passi, ... prevista per dicembre, allor quando Maya Amicone diràal purgatorio della quarta categoria ... Pozzuoli dice addio a Biagio Rezzo, storica figura del Pennone a Mare Lutto a Pozzuoli per la scomparsa di Biagio Rezza. Tutti lo ricordano con affetto. Sono tanti, infatti, i messaggi per lui anche sui social. “Oggi è un giorno brutto per la città. Biagio Rezzo, figlio ...Storico presidente e fondatore dell'associazione "Trinacria", è stato molto attivo nel sociale. Si è spento all'età di 84 anni ...