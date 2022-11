(Di mercoledì 30 novembre 2022) Diversi utenti condividono un’immagine per sostenere che i “” siano aumentati dal 2020 al 2022. Con tale immagine si vuole far intendere che a seguito della campagna vaccinale anti Covid-19 sarebbero aumentati i casi e quindi verrebbero correlati ai vaccini. Chi ha creato l’immagine, cosìchi la condivide convinto che sia una prova inequivocabile delle narrazioni predilette degli ambienti No vax, ignorafunziona la ricerca. Per chi ha fretta Un’immagine, contenente ildei risultati di tre ricerche, viene usata per far intendere che a seguito della campagna vaccinale anti Covid-19 siano aumentati i casi di “”. La ricercariporta tutti i ...

Open

Chi ha creato l'immagine, così come chi la condivide convinto che sia una prova inequivocabile delle narrazioni predilette degli ambientivax , ignora come funziona la ricerca Google. Per chi ha ..... Giorgio Napolitano; speaker: Michele Marino 09:10 Pausa tra una sessione e l'altra -Ecm ...40 Tireopatie autoimmuni e sindromi autoimmuni multiple in eta infantile: quando vanno- TBD 10:... No! Se cercate «died suddenly» con Google non ottenete il numero dei "decessi improvvisi" come dicono i No Vax