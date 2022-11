Lombardia | Federico +Europa | ' se M5s entra in coalizione noi usciamo' **

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Milano, 30 nov.(Adnkronos) - "Pierfrancesco Majorino è un buon candidato, la nostra intenzione è sostenerlo lealmente come unica forza liberale della attuale, ma non ha la nostra storia e l'operazione, nel caso fosse sostenuta anche dal M5s, assumerebbe anche un carattere populista a noi estraneo. La somma sarebbe a perdere,un minuto dopo uscirebbe dalla". Così in una nota Valeriodella segreteria nazionale disull'ipotesi di un'ingresso dei Cinquestelle nelladi centrosinistra in vista delle prossime elezioni regionali in Lombardia.

