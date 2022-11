Kindle Scribe | il lettore di ebook di Amazon diventa un quaderno

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Grande come un tablet, ha uno schermo e-ink, come tutti gli altri membri della famiglia, ma grazie alla penna inclusa si può usare per prendere note o appunti

Da oggi,, la nuova generazione diche unisce la lettura alla scrittura , è disponibile su Amazon.it a partire da 369,99 euro . Con uno spessore di soli 5,8 mm,è dotato del ...2 condivisioni Condividi Tweet Adamo Genco VIA FONTE Notizie Relazionate Tecnologia Amazon Articolo Amazondisponibile all'acquisto - Prezzi 176 30 Novembre 2022Neuralink, la startup di Elon Musk dedicata allo sviluppo di neurotecnologie impiantabili, sta per presentare il suo evento Show and Tell. L'appuntamento è per le 18.00, ora locale ...Da oggi, Kindle Scribe, la nuova generazione di Kindle che unisce la lettura alla scrittura, è disponibile su Amazon.it a partire da 369,99 euro. Con uno spessore di soli 5,8 mm, Kindle Scribe è ...