Juve | Elkann | «Non serve nuovo aumento di capitale»

(Di mercoledì 30 novembre 2022) John, amministratore delegato di Exor (holding della famiglia Agnelli-che controlla anche lantus), ha parlato durante l’annuale Investor and Analyst Call. Tra gli interventi,ha trovato spazio anche per parlare dellantus, rispondendo a una domanda sulla possibilità che per il club bianconero si debba ricorrere a nuovi aumenti di. «Non L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

"La mia è stata una scelta assunta di comune accordo con John", ha spiegato Agnelli ai tifosi bianconeri presenti in Parlamento, riportando il club al centro delle sue decisioni: "La- ...In gioco c'è l'impero di famiglia e il ruolo stesso di, che teme di essere trascinato nel fango (e nei guai) dai pasticci di suo cugino. Già, perché se l'inchiesta, almeno per ora, riguarda ...John Elkann, CEO di Exor, ha commentato in occasione dell'Investor Day le dimissioni di tutto il cda della Juventus. Le sue parole.Una situazione che non era sostenibile, e che ha portato all’addio di Andrea Agnelli e di tutto il Cda. Questione di mancanza di alternative, scrive Il Corriere… Leggi ...