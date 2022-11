Iran | uccisa perché indossava il berretto e non il velo

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Ennesima donnainha violato il codice di abbigliamento imposto dal regime. Mahak Hashemi, 16 anni, è statadalla poliziaile non il. Da settembre, migliaia diiani protestano contro la repressione. Durante le manifestazioni, sono morte 416 persone e 14mila persone sono state arrestate.

