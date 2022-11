Iran | rilasciato su cauzione il nazionale Ghafouri

(Di mercoledì 30 novembre 2022) L’autorità giudiziariaiana ha annunciato di aver liberato suil calciatore delladell’, Voria. L’annuncio del rilascio è arrivato poche ore prima della partita trae Stati Uniti ai Mondiali.è stato arrestato la scorsa settimana, dopo l’allenamento con la sua squadra Foolad Khuzestan su decisione dell’Autorità giudiziaria, per “aver insultato la squadradi calcio e aver fatto propaganda contro il governo”, secondo i media legati allo stato. La scarcerazione diè stata confermata ieri sera da Andrea Stramaccioni, che lo aveva allenato all’Esteghlal e che ora commenta i Mondiali per la Rai. Ilha inviato a Stramaccioni una sua foto, ...

Il popolare calciatore iraniano Voria Ghafouri è stato rilasciato su cauzione dopo essere stato arrestato con l'accusa di propaganda contro il sistema. Durante le recenti proteste antigovernative in Iran, Ghafouri ha sostenuto i manifestanti.