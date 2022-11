Il dolcificante – gate fa cadere le maschere al GF VIP 7

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Ieri sera al Grande Fratello Vip 7 moltesono cadute ed alleanze nuove si sono create. È bastata una discussione per la spesa per svelare l’animo dei vipponi. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Il caso dele la colpa di Nikita Pelizon Antonino Spinalbese ieri sera ha commentato il fatto che la modella triestina gli avrebbe tolto per l’ennesima volta ildalla spesa, incurante del fatto che lui soffra di pancreatite acuta e pertanto gli serva a fini medici perché non può utilizzare altri zuccheri. Il vippone come al solito non ha manifestato la sua opinione alla diretta interessata, ma stava parlando in veranda con un gruppetto composto da Luciano Punzo, Antonella Fiordelisi, Attilio Romita, Daniele Dal Moro, Wilma Goich e Luca Salatino. Sebbene la spesa non l’avesse ...