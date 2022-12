Igor Nikulin e la Nazioni Unite

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Ci avete segnalato un video pubblicato sulla piattaforma Visione TV, un video realizzato da Franco Fracassi, giornalista iscritto all’Ordine del Lazio dal 1995. Il video è un’intervista a un russo, talNiulkin, che si presenta come, microbiologo membro della commissione dell’organizzazione delleper le armi biologiche.dal 2020 sostiene di essere un microbiologo che avrebbe fratto parte della commissione armi biologiche delle. Prima della guerra tra Russia e Ucraina,faceva parte del gruppo di soggetti che sostenevano di avere le prove dell’originale del virus SARS-COV-2 dal famoso laboratorio di Wuhan. Associated Press ha dedicato a lui, alle sue credenziali e alla teoria ...

Lo stesso mese, l'ex commissario delle Nazioni Unite per il disarmo ed esperto militare ha affermato che l'Ucraina potrebbe dotarsi di armi nucleari in pochi mesi. A suo avviso, gli ...