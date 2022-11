Highlights Taranto-Crotone 2-2 | Serie C 2022 2023 VIDEO

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Ilcon glidi, sfida valida per la sedicesima giornata del Girone C della. Un 2-2 che premia il carattere dei pugliesi, che tornano a fare punti dopo due sconfitte consecutive, mentre per i calabresi si tratta di un pesante stop in ottica primo posto, visto che il Catanzaro, vincente contro il Giugliano, vola a +6. Padroni di casa due volte in vantaggio, con gli ospiti costretti sempre a inseguire. Nel finale, doppia occasione per il 3-2 sventata prima da Dini e poi da Cuomo. Ecco quindi le migliori immagini del match. SportFace.

