Far west sulla Statale 131 di Sassari. Tre feriti nell'assalto a un portavalori

(Di mercoledì 30 novembre 2022) AGI - Tre persone sono state ferite da colpi d'arma da fuoco stamanestrada131 nel Sassaresea un. Attorno alle 8 un blindato della Mondialpol è stato intercettato all'altezza del bivio per Giave da un commando di banditi che l'ha bloccato e ha sparato. Isono due uomini, colpiti a una gamba, e una donna, raggiunta a un'ascella, tutti soccorsi dal 118. Nessuno di loro è in pericolo di vita. Sono in corso le ricerche dei rapinatori. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia di Stato, con gli agenti della Stradale. Un'auto è stata incendiata e il trafficostrada131, la principale arteria della Sardegna, è bloccato in entrambe le direzioni all'altezza del km 170,600. Sul posto è ...

