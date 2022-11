Diffidati Polonia-Argentina | polacchi a rischio squalifica in vista degli eventuali ottavi di finale

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Idi, iindidei Mondiali di Qatar 2022. Appuntamento cruciale per la squadra di Michniewicz, che può volare alla fase a eliminazione diretta con un pareggio, primo posto con la vittoria. Ma occhio ai calciatori in diffida: si tratta di Frankowski, Cash, Milik e Kiwior, tutti loro andrebbero a saltare la prossima sfida in caso di cartellino giallo. SportFace.

